59 famílias são contempladas com casas própria em loteamento

As moradias fazem parte do programa FGTS Subsidiado

No mês de aniversário de São Gabriel do Oeste, 59 famílias foram contempladas com unidades habitacionais no loteamento Fênix. As moradias fazem parte do programa FGTS Subsidiado, uma parceria dos governos Federal, Estadual e Municipal, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, que facilita o benefício da casa própria e é subsidiado em parte pelo FGTS e Governo do Estado.

Foram investidos no empreendimento R$ 3,6 milhões, sendo R$ 322 mil do Governo do Estado e R$ 3,5 mil da Prefeitura. Terreno e infraestrutura também tiveram investimentos do município. Foram atendidas famílias com renda familiar de até R$ 3.520,00. Cada unidade habitacional possui 42,56m² com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, circulação e área de serviço coberta.

O casal Jorgiel Pereira e Andreia Cristina foram contemplados com uma das moradias e comemoram por não ter que pagar mais aluguel. “É muita emoção, quero agradecer primeiramente a Deus e a parceria da prefeitura de São Gabriel com o Governo do Estado que trouxe essa grande benção para nós. Nossa casa é presente de Deus, tem sete anos que moramos de aluguel e, agora sim, podemos sonhar com uma vida melhor”, disse Jorgiel.

A coordenadora Especial de Apoio Administrativo da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Ilidia Miglioli Sokoloski, parabenizou as famílias pela conquista da casa própria e destacou a importância da parceria entre Estado e Prefeitura.

“Apesar das dificuldades chegou o grande dia de entrar na casa própria, hoje é dia de festa. Vocês terão a dignidade de ter um lar para descansar depois de chegar do trabalho. Para que isso fosse possível a Prefeitura e o Governo do Estado trabalharam em conjunto e conseguiram com muito esforço oferecer moradia para a população”.

Além das famílias contempladas estiveram presentes na cerimônia o engenheiro e secretário-adjunto de Estado de Infraestrutura, Edmir Bosso; o prefeito, Jeferson Luiz Tomazoni; representantes da CEF (Caixa Econômica Federal) e outras autoridades da região.