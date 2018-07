5ª Vara do Juizado Especial começará a atender no Cijus

A 5ª Vara do Juizado Especial começará a atender a partir desta segunda-feira (16) no Centro Integrado de Justiça (Cijus), na rua 7 de Setembro, nº 174, no centro de Campo Grande.

De forma a facilitar o acesso a população a 5ª Vara que funcionava dentro da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), vai se juntar aos demais juizados especiais que funcionam diariamente no Cijus.

A centralização beneficia advogados e a Defensoria Pública, já que o deslocamento de um juizado para o outro acontecerá dentro de um único local.

O contato com o Cartório da 5ª Vara do Juizado Especial na próxima semana será pelo 3317-8633.