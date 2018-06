Cerca de 60% das famílias brasileiras já receberam conversores para TV Digital

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realizou na manhã desta quinta-feira (28), uma coletiva de imprensa online, sobre o desligamento do sinal analógico da TV aberta em sete capitais do Brasil. A coletiva foi realizada no Auditório da Agência Nacional de Telecomunicações em Brasília.

Juarez Quadros, presidente da Anatel, afirmou que o sinal digital já abrange as regiões sul, sudeste, nordeste. Apenas duas cidades do centro-oeste e cinco cidades do norte estão em processo de transição do sinal analógico para digital.

Há cerca de seis meses estão sendo distribuídos gratuitamente às famílias cadastradas em programas do Governo Federal, kits gratuitos que contém antena, conversor e controle remoto para a população de baixa renda.

Em Campo Grande faltam distribuir 39 mil kits; 36 mil kits em Boa Vista (RR); 56 mil kits em Cuiabá (MT); 29 mil kits em Macapá (AP); 21 mil kits em Palmas (TO); 33 mil kits em Porto Velho (RO) e 16 mil kits gratuitos em Rio Branco (AC) .

Cerca de 60% das famílias que têm direito ao kit gratuito já retiraram os conversores e o objetivo da Anatel é alcançar 100% da população para beneficiar uma transmissão televisiva de mais qualidade.

O presidente ainda destacou que 9 milhões e 500 mil famílias já receberam os kits em todo o país e quanto mais cedo a população agendar a entrega, melhor.

"Nós estamos realizando esta coletiva para evitar que as famílias deixem para receber os kits na última hora. Faltam 45 dias para o desligamento do sinal analógico, mas o ideial é instalar antes do dia do desligamento. Lembramos que as televisões de tela plana de 2010 para cá, não precisão de conversor", afirmou Quadros.