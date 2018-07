Obras de pavimentação do Nova Lima chegam a 70%

Equipes contratadas pela Prefeitura de Campo Grande para executar a pavimentação do bairro Nova Lima como rede de esgoto, asfalto, meio-fio e calçada, já estão com 70% da obra concluída.

A etapa A será fechada cobrindo o quadrilátero formado pelas ruas Zulmira Borba, avenidas Cândido Garcia, Carlota Joaquina e a quinta pista da avenida Cônsul Assaf Trad, que somam 15 quilômetros. Ficará restando somente cinco quilômetros, além de 4,5 km de recapeamento.

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos pretende que nas próximas duas semanas a empreiteira execute 4,3 quilômetros de asfalto, sendo concluído metade até o próximo sábado nos trechos: cercanias da Unidade Básica de Saúde da Família Marcia de Sá Earp; das ruas Randolfo Lima, Eugenia Lima, Júlio Prestes, Padre Antônio Franco. Na avenida Dona Carlota Joaquina será preciso remover parte do posteamento da rede de energia elétrica.

Obra interrompida

A pavimentação do bairro Nova Lima foi interrompida em novembro do ano passado porque a Águas Guariroba parou a implantação da rede de esgoto, depois que o Tribunal de Contas suspendeu o contrato que prorrogava a concessão por mais 30 anos. A Caixa não autoriza o andamento de obras financiadas com recursos do FGTS, como este projeto, em regiões onde não haja rede de esgoto.

Dos quase 20 quilômetros de pavimentação previstos nesta etapa (exatos 20,7 km), iniciada em agosto do ano passado, até a interrupção do serviço em novembro, já tinham sido executados 7,44 quilômetros e mais de 90% da drenagem programada (8.028,85 km dos 8,75 km projetados). No mês passado foram feitos mais 2,06 quilômetros de asfalto e julho deve fechar com 4,3 km, totalizando praticamente 15 km.

Vias pavimentadas

Nesta primeira etapa da pavimentação do Nova Lima, está programado o asfaltamento das ruas Sócrates; Dona Maria Izabel; Dom Sebastião Lemes; Santo Inácio de Loiola; Júlio Prestes; Eugênio Lima; Randolfo Lima; Assunção Borba; Martin Faustino; Padre Antonio Franco, Botafogo; Eugênio Silvério; Alfredo Borba; Firmo Cristaldo; Galileu; Aquiles; Celina Baís Martins, além das avenidas Carlota Joaquina e Cândido Garcia. Estão sendo investidos R$ 20 milhões, recursos do PAC Pavimentação, e contrapartida da Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado.