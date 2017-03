76 bairros da Capital ficarão sem água nesta quarta-feira; Veja a lista

A Águas Guariroba comunicou nesta quarta-feira (29) que 76 bairros de Campo Grande terão seu abastecimento de água interrompido hoje por causa de um vazamento que estaria impedindo a captação de água do córrego Guariroba.

De acordo com a com a concessionária, que é responsável pelos serviços de água e coleta e tratamento de esgoto na Capital, a interrupção no fornecimento de água foi provocada por um reparo de vazamento na adutora (rede de grande diâmetro) que capta água do córrego.

A concessionária informa que técnicos da concessionária já trabalham na manutenção, mas a população pode corre o risco de ficar sem água até a madrugada de quinta-feira (30) já que abastecimento deverá ser normalizado de forma gradativa.

Na nota a Águas Guariroba pede a compreensão aos moradores pelo transtorno e orienta a população a poupar água neste período, reservando a água da caixa d’água para atividades essenciais. Casos emergenciais, como unidades de saúde, serão atendidos por meio de caminhões pipa.

A seguir, a lista de bairros que poderão ter desabastecimento:



Aero Rancho

Albuquerque

Amambaí

Arnaldo Estevão Figueiredo

Autonomista

Batistão

Bonanza

Carandá Bosque

Carioca

Carlota

Centenário

Centro

Chácara Cachoeira

Cidade Jardim

Condomínio Dahmas

Coophafe

Coophasul

Cophavilla I e II

Coronel Antonino

Cruzeiro

Estrela Dalva

Estrela do Sul

Giocondo Orsi

Guanandi

Itamaracá

Itanhagua Parque

Jardim Jacy

Jardim Oiti

Jardim Panorama

Jd. América

Jd. Caiçara

Jd. dos Estados

Jd. Noroeste

Jd. Petrópolis

Jd. São Lourenço

Jd. Tarumã

Jockey Clube

Marcos Roberto

Margarida

Maria Aparecida Pedrossian

Monte Castelo

Nhanha

Nova Campo Grande

Nova Lima

Novos Estados

Oliveira

Panamá

Paulista

Pênfigo

Pioneiros

Piratininga

Polonês

Popular

Pq. Das Nações

Pq. Dos Laranjais

Recanto dos Pássaros

Rita Vieira

Santo Amaro

Santo Antônio

São Bento

São Conrado

São Francisco

Seminário

Taquarussu

Tijuca

Tiradentes

União

Universitário

Vila Carvalho

Vila Ieda

Vila Nasser

Vila Planalto

Vila Progresso

Vila Sobrinho

Vilas Boas