7ª Conferência Internacional de Incêndios Florestais será realizada em 2019 na Capital

Campo Grande será sede da 7ª Conferência Internacional de Incêndios Florestais prevista para acontecer em maio de 2019, conforme o protocolo assinado nesta sexta-feira (9), em reunião com o governador Reinaldo Azambuja, o prefeito Marquinhos Trad e autoridades.

O evento, que visa à preservação e uso sustentável do meio ambiente mundial, será realizado no mês pelo International Liaison Committee (comitê que envolve diversos países) e contará com a parceria da prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – Sectur e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e outras secretarias e autarquias.

Sobre o evento

A Conferência Internacional de Combate a Incêndios Florestais – Wildfire – vai reunir as partes envolvidas na gestão de incêndios florestais e seus campos relacionados, como silvicultura, clima e meteorologia, ecossistemas, desastres e segurança e saúde humana.

Os participantes partilharão conhecimentos e experiências sobre a metodologia de gestão de incêndios e debaterão estratégias para o reforço da cooperação internacional.

A decisão de trazer para Campo Grande o Wildfire 2019 foi tomada em fevereiro de 2016. O Wildfire acontece de quatro em quatro anos; o primeiro foi em 1989, em Boston (USA), em 1997 em Vancouver (Canadá), em 2002 em Sidnei (Austrália), em 2007 na cidade de Sevilha (Espanha) e em 2011 em Sun City (África do Sul).