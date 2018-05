No último sábado (12), Ricardo Gabriel Aguirre Rodrigues comemorou seis anos de idade. O menino sempre demonstrou aos pais sua admiração pelos trabalhos da Polícia Militar, em especial, aos da Equipe Getam do 7º Batalhão PM. Por conta disso a família decidiu fazer uma festa de aniversário com a temática Polícia Militar para presentear o filho.

De acordo com a Assessoria de Comunicação Social do 7º Batalhão PM a festa tinha um ambiente personalizado e o aniversariante usava uma réplica da farda da PM. O pequeno José Ricardo recebeu uma surpresa quando uma guarnição de serviço, composta pela Sargento PM E. Maidana, Cabo Herreira e Soldados Bruno César e Leon, apareceram para participar da festa e curtir o momento ao lado do pequenino.

Sem esconder a felicidade, o garotinho fez muitas fotos com a equipe de serviço, demonstrando sua sincera admiração pela Polícia Militar e ainda ganhou uma camiseta personalizada, semelhante à usada pelas guarnições Getam no dia-a-dia.

Durante a festa, seus pais disseram: “Este dia ficará marcado na vida de nosso filho. Numa sociedade onde valores de respeito e admiração são deixados de lado, ficamos felizes em saber que nosso filho admira e confia no trabalho da Polícia Militar.”

A equipe do 7º Batalhão PM publicou no seu Instagran um agradecimento a menino “Nosso sincero ‘Feliz Aniversário’ ao pequeno Ricardo Gabriel e nosso ‘muito obrigado’ pela sincera e singela admiração!”.