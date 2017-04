80% dos sindicatos de MS aderiram à greve, diz CUT

Presidente da CUTMS (Central Única dos trabalhadores de Mato Grosso do Sul), Genilson Duarte, disse que 80% dos sindicatos do Estado filiados a central aderiram à greve. De acordo com o representante dos trabalhadores de Mato Grosso do Sul os sindicatos dos professores, bancários, frigoríficos, construção civil, eletricitários, Correios e servidores da saúde do Estado, já confirmaram a adesão.

Duarte disse que na sexta-feira (28) á partir das 8h na Praça Ary Coelho os trabalhadores de todas as categorias citadas estarão presentes em uma manifestação contra a reforma de previdência. “Iremos nos reunir na Praça Ary Coelho e depois seguir em caminhada até a Praça do Rádio. A partir das 14h alguns trabalhadores seguirão para a Assembleia Legislativa e continuar o manifesto contra a reforma”, disse.

Segundo o presidente da CUT no Estado, Campo Grande tem 23 sindicatos filiados e 17 confirmaram participar do movimento. No Estado são 126 sindicatos representados pela Central Única.

“Representantes da Guarda Civil Municipal, outra classe sem representantes, entrou em contato com a gente e disse que irão nos apoiar nessa luta”, afirmou Genilson.

Genilson diz que a reforma afeta a economia do Brasil, ele apontou que uma pesquisa feita pela CUT nacional mostrou que 76% dos municípios no Brasil serão afetados economicamente com as novas propostas. “Claro que isso afeta a economia de uma região. Quando se reduz o ganho do trabalhador, tira dele o poder de compra tirando o dinheiro de circulação”, protestou.