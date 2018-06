Lâmpadas de led serão instaladas na Afonso Pena e Mato Grosso

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, assinou nesta terça-feira (12), a ordem de serviço para o início da revitalização da iluminação pública da avenida Afonso Pena e avenida Mato Grosso.

Ao todo serão trocadas 886 lâmpadas de sódio de 400 watts por lâmpadas de led de 164 watts.

Na Afonso Pena, as luminárias serão substituídas no trecho entre as avenidas Ernesto Geisel e do Poeta ; enquanto na Mato Grosso, entre as Avenida Calógeras e Hiroshima. No restante do trajeto da Afonso Pena, entre a Ernesto Geisel e a praça Newton Cavalcanti, a troca foi feita há dois anos, sendo interrompida na época por decisão judicial.

A equipe da Centrosul Construções Elétricas, empresa vencedora da licitação, começa o serviço na próxima semana.