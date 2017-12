91 candidatos ao cargo de Delegado são convocados

Foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (8), a convocação de 91 candidatos que concorrem ao cargo de Delegado de Polícia, para a avaliação psicológica e prova de títulos. A ação é parte do cronograma do concurso público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

As fases V e VI do certame serão realizadas no domingo (17) na Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol) que fica na rua Delegado Osmar de Camargo, s/n, Bloco XV, complexo do Parque dos Poderes. Os candidatos deverão apresentar o mesmo documento oficial com foto utilizado para realizar a inscrição, e caneta esferográfica azul ou preta fabricada em material transparente. Os portões serão fechados pontualmente às 8h (horário de MS).

O boleto para pagamento da taxa da avaliação psicológica no valor de R$ 168,00, encontra-se disponível no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, a Cultura e ao Ensino de Mato Grosso do Sul (Fapems) e pode ser pago até às 17h (horário de MS) de quarta-feira (13). O resultado da avaliação psicológica será expresso pelos conceitos apto e inapto.

A entrega de títulos será logo após a avaliação psicológica dos candidatos. Conforme o edital todos os documentos deverão ser entregues em envelope lacrado, contendo a identificação do candidato com nome, número de CPF e número de inscrição no certame.

O secretário de Estado de Administração e Desburocratização (em exercício), Édio Viegas, destaca a transparência com que o Governo do Estado tem conduzido todas as fases do certame. “É importante ressaltar que o Governo de MS tem conduzido o certame com a maior transparência possível e trabalhado dentro do cronograma” ressalta.

O resultado preliminar da avaliação psicológica esta previsto para ser publicado no DOE do dia 22 de dezembro, e o da prova de títulos no dia 17 de janeiro de 2018.

Concurso Polícia Civil de MS

Ao todo são ofertadas 30 vagas para o cardo de Delegado de Polícia e 180 Agente de Polícia Judiciária, sendo, 80 na função de escrivão e 100 para a função de investigador.