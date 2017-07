A 24ª Festa do Leitão no Rolete contará com a presença de Azambuja

Nesta sexta-feira (28.7) o governador Reinaldo Azambuja estará em São Gabriel do Oeste, na abertura da festa do Leitão no Rolete, a partir das 19h. Uma das maiores festas gastronômicas de Mato Grosso do Sul, a festa completa 24 anos e traz atrações de renome nacional. De acordo com o departamento de economia do Sistema Famasul (Infoagro) a carne suína vem despontando no mercado internacional, com exportações registrando aumento de 82% em Mato Grosso do Sul nos últimos 10 anos.

Referência em Mato Grosso do Sul, o Porco no Rolete é realizado no Centro de Tradições Gaúcha (CTG) Chama Crioula. O movimento no comércio local e no setor hoteleiro é intenso, uma vez que a festa chega a dobrar a quantidade de habitantes no município, atraindo cerca de 30 mil pessoas. A expectativa é servir cerca de 250 leitos assados e 1,2 mil quilos de linguiça, o que dá aproximadamente 15 mil refeições.

Além do tradicional almoço, este ano estão programados shows de duplas sertanejas do cenário nacional: Bruninho e Davi, Henrique e Diego, Zé Neto e Cristino, além da festa a fantasia Fantasy. Outra atração é a 10ª Edição do Festival da Canção – FestOeste, que conta com 63 participantes de alto nível de diversos estados e terá a participação especial da finalista do programa Ídolos Karielle Contijo e um dos selecionados no Programa The Voice Brasil, Yuri Maison. Também haverá brincadeiras como pega leitão, desfile de leitão, entre outros.

Festa X desenvolvimento

A história do Leitão no Rolete se confunde com a da Cooperativa Agropecuária (Coasgo). Fundada um ano antes da festividade, a cooperativa oferece inúmeros empregos e é considerada parcela significativa na receita no município. A princípio, o Leitão no Rolete era apenas uma confraternização entre os funcionários e hoje se tornou referência cultural.

Com a simpatia do público, o Leitão no Rolete se tornou uma ferramenta de divulgação da carne suína e da suinocultura, principal fonte de renda de São Gabriel do Oeste. O município concentra 23% do rebanho suíno do Estado, com cerca de 200 mil cabeças, além de ter o maior Índice de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso do Sul (IDR).

Conforme o levantamento realizado pelo Infoagro a carne suína vem despontando no mercado internacional, com exportações registrando aumento de 82% no Estado nos últimos 10 anos. As negociações tiveram incremento passando de US$ 12 milhões para cerca de US$ 22 milhões. O volume embarcado saltou, neste mesmo período em 43%.

Em Mato Grosso do Sul, a suinocultura, bem como a avicultura estão em expansão. Entre os fatores preponderantes revelados pelas empresas consultadas pelo Infoagro estão fomento do setor industrial, clima favorável, distribuição geográfica e cultivo de grãos que barateiam os custos de produção e viabilizam a produção, favorecendo o aumento da capacidade de atender a demanda internacional.

O principal destino da carne suína sul-mato-grossense é Hong Kong, com mais de 5 mil toneladas. Conforme o Boletim Pecuário do Sistema Famasul, de janeiro a maio, Hong Kong comprou 61,47%; Haiti, 14,84%; e Angola, 13,56% do total comercializado, representado os principais importadores da proteína animal.