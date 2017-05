A cada 15 dias detentas terão palestra motivacional e ação de beleza

Como forma de aumentar a autoestima e estimular a reflexão de hábitos, atitudes e crenças das custodiadas serão realizadas, a cada quinze dias, palestras motivacionais e ação de beleza no Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Irma Zorzi” (EPFIIZ), em Campo Grande.

O projeto é fruto da parceria da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) com a Subsecretaria Municipal da Juventude. A primeira palestra teve como tema “Os Desafios para o Crescimento” e foi realizada por José Vicente Júnior, formado em Marketing, nesta terça-feira (23.5).

O evento foi o primeiro do ciclo de sete palestras motivacionais que a Subsecretaria e a Agepen pretendem realizar no EPFIIZ. Os temas serão todos voltados ao resgate da autoconfiança das custodiadas e, posteriormente, participarão de cursos de profissionalização da área de estética.

Após as apresentações serão realizadas ações de beleza com o profissional Marcos Rogério Andrade Ferreira, da Subsecretaria Municipal da Juventude, através de cortes de cabelo, como forma de motivação e de resgate concreto da autoestima feminina.

Para a diretora do estabelecimento penal, Mari Jane Boleti Carrilho, motivar as internas a uma reflexão sobre suas atitudes e sua responsabilidade com o próprio destino é uma forma de incentivo a mudanças de hábitos e de pensamentos, além de mostrar que são capazes de ter um futuro diferente ao saírem da prisão.

Durante a ação, foram doados 80 livros com o título “Eu ainda não cheguei lá”, de autoria do palestrante José Vicente Júnior, para estimular a leitura e as reflexões sobre desafios vivenciados no cotidiano.

Participaram do evento o subsecretário municipal da Juventude, Maicon Nogueira, e a diretora do estabelecimento penal EPFIIZ, Mari Jane Boleti Carrilho. Cada palestra será desenvolvida por profissionais voluntários, sem qualquer custo para as instituições.