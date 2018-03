A representante da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB/MS, Dora Waldon, usou na tribuna da Assembleia Legislativa para falar sobre os números alarmantes de violência contra a mulher no Brasil. As informações foram passadas durante a sessão solene desta quinta-feira (8), na Casa de Leis.

“A cada dois minutos, cinco mulheres são espancadas. Um estupro ocorre a cada 11 minutos. A cada 1h30 ocorre um feminicídio. A cada hora, 503 mulheres sofrem violência. Uma em cada quatro mulheres disse em pesquisa que já se sentiu cerceada pelo parceiro e as mulheres de menor nível de escolaridade são as que mais sofrem”, disse a advogada.

Ainda segundo a representante da OAB, a violência física predomina, mas cresce o reconhecimento das agressões morais e psicológicas, sendo o feminicídio, chamado crime de ódio, o mais alto grau de violência.

“O país avançou com a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio e em Mato Grosso do Sul a primeira Casa da Mulher Brasileira, mas precisamos fazer mais. São questões históricas e culturais, porém o homem precisa entender que não pode cometer nenhum tipo de violência. Peço a toda à sociedade que façamos algo pelas mulheres. Que se unam. Que encorajam cada uma a denunciar seus agressores até que não haja mais vítimas”, ressaltou.

A deputada Mara Caseiro, que presidiu temporariamente a sessão em homenagem às mulheres, agradeceu a fala da advogada e prometeu fazer coro à sua voz. “Pode não haver nenhum agressor em nosso ambiente, mas seremos instrumentos multiplicadores de sua palavra para conscientizar ainda mais a sociedade e a importância da mulher nela e pelo fim da violência. Obrigada”, finalizou.

Mato Grosso do Sul é o estado com maior taxa de mulheres vítimas de violência sexual, física ou psicológica que buscam atendimento em unidades do SUS (Sistema Único de Saúde), segundo o Mapa da Violência 2015 – Homicídio de Mulheres no Brasil.

Para quem deseja denunciar violências ou buscar ajuda, a Casa da Mulher Brasileira está situada na Rua Brasília, s/nº, Jardim Imá, em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande. Para informações ligue (67) 3304-7559 ou o disque-denúncia é pelo número 180, com ligação gratuita e garantia de anonimato.