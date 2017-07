A Capital integra estudos nacional sobre incidênciaa do HPV em jovens

A partir da próxima segunda os jovens interessados em participar do estudo podem fazer o exame para saber se têm HPV

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande, por meio da Gerência de Educação Permanente (GEP), em parceria com o Ministério da Saúde, desenvolve na Capital o Estudo Pop Brasil, para analisar a incidência do Papilomavírus humano (HPV) em adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 16 e 25 anos.

A partir da próxima segunda-feira (24), os jovens interessados em participar do estudo podem fazer o exame para saber se têm HPV. O teste é realizado em 6 unidades básicas de saúde em todas as regiões da cidade.

O Pop Brasil é desenvolvido em outras cidades brasileiras pela médica e pesquisadora Eliana Márcia Da Ros Wendland, do Hospital Moinho dos Ventos de Porto Alegre/RS. O objetivo é descobrir a prevalência do papilomavírus humano em adolescentes de todo o país.

A pesquisadora esteve na Sesau no último dia 18 e foi recebida pelo secretário de Saúde, Marcelo Vilela. Na oportunidade, ela agradeceu a parceria e o empenho da secretaria em participar deste amplo estudo.

Em março deste ano, os servidores da Sesau iniciaram várias capacitações para poder integrar o estudo que está sendo desenvolvido.

Unidades

Em Campo Grande, o estudo será realizado na população determinada nas seguintes unidades: UBSF Aquino Dias Bezerra – Vida Nova; UBS ESTRELA DO SUL – Dr. Willian Maksoud; UBS VILA NASSER – Dr. Milton Kojo Chinen; UBS 26 DE AGOSTO – Dr. Jair Garcia de Freitas; UBSF Serradinho – Dra. Sumie Ikeda Rodrigues; e, UBS Popular – Dr. Vespasiano Barbosa Martins.

Na unidade de saúde, o jovem deve procurar as enfermeiras que foram capacitadas em abril e nesta última semana e passaram e integrar o POP Brasil como pesquisadoras. Todos os dados do estudo são sigilosos e os menores de idade podem participar sem a autorização dos responsáveis.

O Pop Brasil em Campo Grande vai acontecer até 19 de setembro e não há uma meta estabelecida de jovens para participar do estudo. O exame é gratuito e sigiloso.

HPV

O papilomavírus humano (HPV) é a infecção sexualmente transmissível (IST) mais comum. Muitas pessoas com HPV não desenvolvem nenhum sintoma, mas ainda podem infectar outros indivíduos pelo contato sexual. Os sintomas podem incluir verrugas nos órgãos genitais ou na pele circundante.

Não há cura para o vírus, e as verrugas podem desaparecer por conta própria. O tratamento visa eliminar as verrugas. Uma vacina que previne os variados tipos de HPV com maior probabilidade de causar verrugas genitais e câncer cervical é recomendada para meninos e meninas.