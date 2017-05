A convite de Temer, economista Paulo Rabello Castro assumi presidência do BNDES

O economista Paulo Rabello Castro aceitou na última sexta-feira (26) convite do presidente Michel Temer, para assumir a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Atualmente à frente do IBGE, ele assumirá o comando do banco público esta semana.

Castro substituirá Maria Silvia Bastos Marques, que comunicou hoje ao presidente Temer que deixa o cargo por motivos pessoais. O presidente agradeceu a atuação dela no banco, que “despolitizou” a relação com o setor empresarial e “elegeu critérios profissionais” para financiar projetos com recursos públicos.