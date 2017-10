Cooasgo pretende reativar plantas paradas para o abate de bovino

A empresa Aurora mostra disponibilidade em entrar no mercado

Sérgio Luiz Marcon, presidente da Cooasgo (Cooperativa Agropecuária de São Gabriel do Oeste), aponta novidades para o próximo ano que vai realizar abate de boi devido a demanda. A cooperativa tem um pequeno confinamento de animais pesados, na qual tem qualidade que o mercado exige. Além disso, a Cooasgo pretende aumentar o confinamento, até mesmo, visando parceira com a empresa Aurora.

Ele destaca ainda que há plantas fechadas nos municípios do Coxim,(MS), Rio Verde de Mato Grosso (MS) e Campo Grande (MS), porém ainda é um trabalho inicial e que demanda de um certo cuidado. Os estudos ainda estão em fases iniciais, é um mercado novo para a cooperativa que busca o aperfeiçoamento em abate, mas existe a necessidade em aumentar devido a demanda.

A empresa Aurora mostra disponibilidade em entrar no mercado, para aproveitar as mais de 100 mil pontos de vendas. Na qual pode escoar a produção e levando a marca própria da Aurora. As negociações entre a Cooasgo e a Aurora estão desenvolvendo uma parceria em que busca o apoio a qualidade para ampliar esse mercado de abate.

A capacidade do confinamento na cooperativa chega a 2 mil cabeças, embora ainda pequena, a estrutura se encontra ocupada pelo os bovinos. A planta na cidade de Coxim, que está parada faz um ano, teriam capacidade de mil abates diárias, já em Rio Verde são 300, com possibilidade de dobrar, mas está parada há algum tempo devido a concentração de ocorreu. Além disso, Sérgio Luiz Marcon destaca que a planta deve ter uma boa sala de desossa para atender as normas de comercialização de carnes nobres.

A princípio esse projeto é voltado para a comercialização de carne gourmet que a empresa Aurora quer distribuir no próximo ano. Além disso, a cooperativa trabalha para cumprir com as exigências que podem atender a demanda.

Na última semana o mercado estava aquecido com R$ 142/@, passada essa semana de crise, os preços estão em 135/@.