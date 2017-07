A Garota de Programa do bem

Depois que sua cachorra da raça Pitbul ficou doente em 2013 e o tratamento do animal ficou caro, a garota de programa, Patrícia Dias, resolveu virar uma ativista em prol dos animais.

A jovem é garota de programa a 8 anos, e com o seu ativismo ela consegue convencer até aos seus clientes a lutarem pela causa dos bichinhos. E essa luta acontece há quatro anos, a garota organiza rifas valendo programas, com o objetivo de arrecadar os valores em ração e a manutenção de Organização não Governamental (ONG) e abrigos a animais.

E todos os seu clientes também compram a causa, tanto que seu telefone não para de tocar com pessoas interessadas em ajudar. E a rifa que custa R$ 30 é não para de vender, mesmo com a crise a protagonista dessa história disse que vive seu melhor momento.

"Essa é uma questão muito importante pra mim. Eu tento ajudar de todas as formas que posso. Ganho um bom dinheiro com os programas, mas só de aluguel no Jardins eu pago R$ 3.500. Quando percebi que os clientes gostavam de me ajudar quando eu contava a história de algum animal carente, vi uma oportunidade de fazer a diferença", conta.

No Twitter a profissional do sexo tem 74 mil seguidores. E lá se encontra fotos sensuais, é claro, e também mensagens carinhosas sobre animais. Tem mensagens que geram pelo menos 200 curtidas em poucos minutos.

Sabonete caseiro

A garota também se preocupa em economizar os sabonetes, os usados pelos casados que não podem voltar para casa com outro cheiro. "Como eu não posso oferecer um sabonete já usado para outros clientes, eu reutilizo. Sempre fiz sabonete artesanal, agora eu raspo os usados, escaldo e misturo na glicerina, para fazer outros. Então eu os ofereço às ONGs e elas vendem em bazar e garantem um dinheiro extra. Hoje mesmo eu fiz alguns".

Até na área no futebol a garota vira atacante, Patrícia mantém um perfil em um aplicativo esportivo. Os integrantes do grupo de futebol da moça podem ganhar um programa, caso seja vencedores da rodada.

"Eu tomo muitas iniciativas para atrair mais gente, para chamar atenção. Além disso, tenho um flat ótimo, com toalhas ensacadas e cervejas de todos os estilos e marcas, para contemplar o gosto de todos os clientes. Eles gostam muito. Nessa área, só fica sem trabalho quem não sabe vender a própria imagem".

Os clientes que levam um pacote de ração na hora do programa temem contemplados com um bônus de alguns minutinhos a mais no serviço, o “chorinho” do cliente.

Faço Direito

A empreendedora faz o curso de Direito, ela afirma que depois que passar na OAB vai largar a profissão de garota de programa. Enquanto não advoga, a moça vai levando a vida com o seu ganho que vai de R$ 300 a R$ 2,5 por serviço.

"Eu sou meio preguiçosa. Como de tudo mesmo, por isso eu mantenho meu preço mais acessível. Também acho interessante que isso chame tipos variados de clientes. Semana passada, eu atendi um trainee de advogado que ganha menos de um salário mínimo".

Com um clientela bem selecionada, Patrícia Dias, não fala os nomes dos fregueses, mas garante que até a ala política usa os seus serviços. Ela é do interior de São Paulo e diz que sua família não sabe das suas atividades, eles acreditam que ela vende prata e lingerie.

"É uma renda extra e pretendo seguir com ela até depois de parar com os programas. Por enquanto, serve como uma justificativa para a família de onde vem o meu dinheiro".

O que levou a jovem iniciar no mundo da prostituição, foi uma causa nobre. Um dia sua mãe sofreu um acidente e ela teve que arcar com todas as despesas. Então a garota fazia bicos em um industria, mas o valor, na época não ajudava muito, então ela virou acompanhate.

"Ainda bem que meu anjo da guarda é forte e nunca aconteceu nada de grave comigo". brincou Patrícia.