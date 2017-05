A partir de hoje, Santa Casa atende apenas pacientes de média e alta complexidades

Mudança busca reduzir a lotação do pronto atendimento, e se adequar a convênio firmado com a Prefeitura

A partir desta segunda-feira (29) o pronto-socorro da Santa Casa de Campo Grande atenderá apenas pacientes de média e alta complexidade. A medida vai atender as mudanças do convênio firmado com a Prefeitura em abril.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) vai regular os pacientes que entrarem no hospital, casos não urgentes serão encaminhados pela própria Secretaria aos locais da rede que possam realizar o serviço. A Sesau manterá funcionários de seu quadro ao lado do pronto-socorro em uma agência de regulação com acesso ao sistema.

Os pacientes que entrarem no hospital, passarão pela classificação de risco baseada no Protocolo de Manchester e os que forem classificados nas cores amarela, alaranjada ou vermelha serão encaminhados ao atendimento nos termos do Protocolo.

Além deste contra-referenciamento, a agência reguladora será responsável por emitir senhas de regulação aos pacientes que demandarem a Santa Casa espontaneamente e forem de sua referência. A iniciativa pretende reduzir a lotação do pronto atendimento da Santa Casa e a rede da Prefeitura passa a absorver os pacientes não urgentes, adequando o sistema.

Convênio

A Prefeitura de Campo Grande e a Santa Casa renovaram o convênio com a manutenção do contrato. Foram mantidos os mesmos valores de repasse para a prestação de serviço do Hospital, mas haverá redução da demanda ao hospital.

Para atingir a redução que deve anular o déficit da instituição, a Prefeitura vai regular a distribuição dos pacientes e destinar à Santa Casa apenas pacientes referenciados como urgência e emergência na média e alta complexidade.