A Polícia Civil de Corumbá e de Ladário desencadearam a Operação “Pax Bellum”

A Polícia Civil de Corumbá, juntamente com policiais da Delegacia de Ladário - desencadearam a Operação “Pax Bellum”, na última sexta-feira (29), visando realizar operações de busca e apreensão em diversos pontos, cumprimento de mandados de prisão e realização de patrulhamento ostensivo em diversos lugares da cidade, visando prevenir e reprimir delitos variados, com ênfase nos crimes contra o patrimônio (furtos, roubos, receptação), além de porte e tráfico de drogas, porte de armas, embriaguez ao volante, perturbação do sossego, entre outros.

Após cientificar os respectivos moradores acerca do teor do mandado de busca uma parcela da equipe policial se dirigiu a residência de W.L.S., 40, localizando no quarto deste, em uma caixa de ventilador ao lado do guarda roupa, uma grande porção de substância análoga à pasta base, pesando aproximadamente 304 gramas, R$ 320 em dinheiro miúdo (notas de dois, cinco, dez e vinte reais na sua maioria) além de produtos de origem lícita duvidosa, possivelmente oriundos do comércio de entorpecentes descritos no auto de apreensão.

Outra equipe policial se dirigiu até a residência em frente de W.L.S., a qual estaria sendo utilizada por C.S.S, 33, que estaria agindo em associação com W.L.S. e S.,38, no tráfico de drogas conforme relatório realizado pelo Setor de Investigações Gerais.

Após cientificar C.S.S. acerca do teor do mandado de busca, constatou a presença de usuários de entorpecentes no local, sendo um deles F.L.S. 42, com quem se encontrou a quantia de R$ 255 e um papelote de pasta base, o qual afirmou ter adquirido no local. F.L.S. contou que o local é utilizado como uma boca de fumo e que C.S.S, seria “o ninja dele”,ou seja, aquele que ofereceria o entorpecente.

Em continuidade às buscas, ao lado da residência em um terreno baldio, foram encontrados três recipientes plásticos, com quatro porções de pasta base, totalizando 43g (quarenta e três gramas), duas porções de substância análoga a cocaína, totalizando 21,3g (vinte e uma gramas e três decigramas), bem como 159 (cento e cinquenta e nove) papelotes de pasta base já preparados para a venda imediata, pesando 143g (cento e quarenta e três gramas). Ainda foram encontrados nos fundos do terreno uma bolsa contendo materiais para o preparo de papelotes de pasta base (peneiras, tesouras, colher, folhas sulfites cortadas com as mesmas características das drogas localizadas ao lado da casa).

Após cumprir as referidas buscas e os mandados de prisão temporária de W.L.S e C.S.S, a equipe policial se dirigiu até a residência de S.S., e cumpriu o mandado de prisão temporária.

W.L.S. e C.S.S. receberam voz de prisão, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico em flagrante delito e foram encaminhados para a 1° Delegacia de Polícia de Corumbá sem lesões corporais.

Em continuidade à Operação, a equipe da Polícia Civil procedeu ao cumprimento de mais dois mandados de busca e apreensão em face da residência de J.O.S. no local, sob o colchão do quarto foram encontrados dois recipientes plásticos contendo sustância análoga a pasta base pesando aproximadamente 80g (oitenta gramas), sacolas plásticas para provável individualização e comercialização de droga e um caderno de anotações com nomes e valores recebidos (provável livro-caixa do ponto de venda de drogas). Ainda em outro cômodo da residência fora apreendido um simulacro de um revólver. A esposa de J.O.S. recebeu voz de prisão da Autoridade Policial presente, sem lesões corporais, e se encontra à disposição da Justiça.

No decorrer da Operação mais dois mandados foram cumpridos, um relacionado à pensão alimentícia e outro à violência doméstica. Este último cumprido em Ladário em desfavor de J.S.C.