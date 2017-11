“A prevenção salvou minha vida”, diz vereador que venceu câncer de próstata

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande desta terça-feira (7) o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande, fez um alerta sobre a importância da prevenção ao Câncer de Próstata. Carlão fez aparte ao ex-vereador médico urologista Jamal Salém, que usou a tribuna da Casa de Leis para falar da conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata na Campanha Novembro Azul.

“Eu mesmo sou prova viva que a prevenção pode fazer a diferença. Enfrentei um Câncer de Próstata e se não fosse um diagnóstico precoce, não estaria mais aqui entre nós. Operei aos 40 anos e em 2008 passei por 40 sessões de radioterapia, desde então estou completamente curado. Fico muito triste porque recentemente perdi minha cunhada vítima de um câncer e as mulheres costumam se cuidar muito mais. Nós homens precisamos superar os preconceitos e cuidar da nossa saúde”, disse Carlão emocionado.

O câncer de próstata causa de 15,4% do total de óbitos por neoplasias em homens, seguido de câncer nos pulmões e brônquios (15%). Os dados levam em consideração as mortes registradas em 2016 e são da Coordenadoria de Estatísticas Vitais (CEVITAL) da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela SESAU, no primeiro semestre de 2017, o câncer de próstata foi a causa das mortes de 21 homens, enquanto que no ano anterior todo morreram 82. Em 2015, foram 79. Os homens com mais de 65 anos são os que mais morreram deste tipo de câncer em 2016: foram 74, enquanto que sete tinha de 55 a 64, e um entre 35 e 44 anos.

Durante os próximos 30 dias, as unidades básicas de saúde e de saúde da família (UBS/UBSF) vão intensificar as ações do Novembro Azul – mês da atenção integral à saúde do homem em todas as especificidades, além do enfoque no câncer de próstata.Para a prevenção do câncer de próstata pode ser realizado o exame de PSA (antígeno prostático específico), para a detecção, controle e caso necessário, o encaminhamento aos serviços de referência para confirmação do diagnóstico e tratamento.