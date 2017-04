A previsão para esta terça-feira é de céu parcialmente nublado

A previsão do tempo para esta terça-feira (4), na Capital, é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidades de chuva isolada entre o fim da tarde e noite. No oeste, norte e sudoeste do estado é de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuvas e trovoadas. Demais áreas também com céu claro parcialmente nublado com possibilidades de chuvas isoladas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a máxima para Campo Grande é de 31ºC e a mínima de 21ºC, no Interior do estado a máxima é de 36ºC e mínima de 18ºc.