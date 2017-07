BMW faz grande festa na quinta feira

A Raviera Motors prepara um grande encontro entre os amantes das motocicletas BMW, o “Extreme Night”, para comemorar o dia do motociclista. Conforme um dos organizadores do evento e executivo de Vendas, Telson Silva Macedo, 41 anos, a expectativa é reunir 100 apreciadores da Marca. O evento começa a partir das 19h e vai até às 23h desta quinta-feira (27) na própria Raviera, Avenida Ceará, 100 - Chácara Cachoeira.



O encontro não se limita apenas aos proprietários das motos BMW, mas também está aberto aos amantes da Harley Davidson. Além das máquinas, outras as atrações como bebidas e música serão apresentadas no dia do motociclista.



“Celebrar a BMW como marca líder mundial no segmento de alta cilindrada e referencia no segmento Big Trail com longa tradição. A Raviera Motors ira promover esta união, este encontro de amigos eu uma noite festiva. Teremos com open bar e o bom e velho rock and roll “, garante Telson.



“E claro, essa data não foi escolhido por acaso, pois a dia 27 deste mês se comemora os dia do motociclista”, explicou.



Show com Tonho sem Medo



No evento os participantes irão receber uma camiseta com a logo da festa, sem contar que a diversão não ficará apenas limitada a bebidas e a boa música, também terá um bom churrasco para os convidados dessa grande festa. A banda Tonho sem Medo será a responsável em fazer a animação do público.



Serviço



Os interessados em participar do “Extreme Night”, devem adquirir seus ingressos na Raviera Motors. Os valores das entradas custam para os homens R$ 70 e para as mulheres R$ 50. Mais informações através do telefone (67) 4009 7000.