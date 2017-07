A vitória da bunda: Gretchen estrela vídeo de Katy Perry

Ícone dos anos 80, Gretchen voltou à fama recentemente por conta de milhares de memes com sua imagem que tomaram conta das redes sociais e chegou ao conhecimento da cantora Katy Perry, que convidou a rainha de “Conga, conga, conga” para estrelar seu lyric video (vídeo com letra) "Swish Swish".

O vídeo foi divulgado nesta segunda-feira (3) em todas as redes sociais oficiais da cantora norte-americana e gerou muita comoção entre os brasileiros e uma boa dose de confusão entre os gringos fãs de Katy.

Várias perguntas surgiram nos milhares de comentários, mas "Quem é essa mulher?" foi um dos maiores questionamentos entre os fãs de fora do Brasil. Os brasileiros não perderam a chance de gastar o inglês para explicar o poder da rainha da internet, enquanto outros se mostravam desacreditados na proporção que um meme brasileiro tomou.

O vídeo, que exibe a letra da música na faixa, traz Gretchen acompanhada de um grupo de dançarinos. No domingo (2), ao divulgar um trecho do trabalho, ela escreveu em seu Facebook: “Foi lindo, eu me emocionei várias vezes. Está aí, meus amores, o Teaser de um trabalho fantástico com a Diva do Pop Mundial Kate Perry!”.

Já a cantora norte-america publicou em seu Twitter: “O vídeo com as letras que você não pediu, mas que a internet precisa. Swish swish, estrelando a rainha Gretchen”.

"Swish swish" é uma parceria entre Katy Perry e Nicki Minaj e foi lançada em maio pela cantora. A canção faz parte de seu disco mais recente, "Witness".