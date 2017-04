Abastecimento de água está normalizado em bairros da Capital

O abastecimento de água já foi restabelecido em toda a cidade. Na madrugada desta sexta-feira (21) os reservatórios de Campo Grande atingiram o nível normal de operação para atender a população com fornecimento regular.

Durante a noite de ontem (20), equipes da Águas Guariroba atuaram no reparo de um vazamento de água na adutora que capta água do córrego Lageado. A tubulação margeia a rodovia BR-163, região do macroanel viário da Capital. O córrego Lageado é responsável pelo abastecimento de 16% da cidade.

Moradores que ainda identificarem falta d’água no imóvel podem entrar em contato com a concessionária através do teleatendimento 0800 642 0115 ou 115. Equipes ténicas da concessionária serão encaminhadas para verificar possíveis problemas pontuais.