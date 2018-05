Abastecimento de combustível no Centro-Oeste está quase normalizado, diz Petrobras

A Distribuidora Petrobras divulgou nota, na noite de terça-feira (29), informando que o abastecimento de combustível está quase normalizado na região Centro-Oeste, Norte e Nordeste. No entanto, em aeroportos secundários e nas regiões Sul e Sudeste, ainda há restrições à circulação que impedem o abastecimento pleno do mercado.

Segundo a nota o abastecimento está sendo retomado, de forma gradativa, em todo o Brasil, conforme vão acontecendo as desobstruções das estradas, vias de acesso e portarias de bases de distribuição, e graças ao apoio das escoltas de comboios de caminhões-tanque realizadas pelas Forças de Segurança.

De acordo com a distribuidora até o final das manifestações as bases da companhia continuarão operando em regime especial, inclusive no feriado e nos finais de semana.