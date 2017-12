Aberta licitação para reforma de ponte de madeira na divisa de Camapuã e Água Clara

Governo do Estado lançou nesta sexta-feira (1º), no Diário Oficial do Estado (DOE), duas licitações que beneficiarão Nova Andradina e Camapuã. Esse é mais um esforço do governo para cumprir os compromissos com os municípios de MS.

A primeira licitação destina-se à reforma de uma ponte de madeira, com extensão de 40 metros, numa rodovia vicinal, no trecho entre o entroncamento da MS-438, na divisa de Camapuã e Água Clara. Segundo o setor de licitações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a reforma está orçada em R$ 207.540,62. A licitação está agendada para o dia 19 de dezembro, às 9 horas.

Já o segundo investimento divulgado é a ampliação do esgotamento sanitário de Nova Andradina. O projeto prevê 16.008,73 metros de rede coletora de esgoto e mais 1.721 ligações domicialires, além da ampliação de estação de tratamento. Os investimentos estão orçados em R$ 4.998.559,92 e a tomada de preços da concorrência acontece no dia 10 de janeiro, às 14 horas, na Agesul, na Capital.