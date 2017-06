Aberta seleção do Mestrado Acadêmico em Letras da Uems/CG

O programa de Mestrado Acadêmico em Letras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) divulgou edital de seleção de aluno especial do curso no segundo semestre de 2017. As inscrições serão nos dias 26 e 27 de julho, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Coordenação do programa, que fica no Bloco Amarelo, na Unidade da Uems na Capital (avenida Dom Antonio Barbosa, 4155, em frente ao Conjunto José Abrão).

O candidato deverá preencher o formulário de inscrição e entregar junto a uma série de documentos especificados em edital. A taxa de inscrição é de R$ 100,00 e o pagamento deve ser efetuado no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems). Mais informações pelo telefone do Mestrado Acadêmico em Letras (67) 3901-2236.

O edital para aluno especial, junto às disciplinas que serão ofertadas e mais informações sobre o programa estão disponíveis no Portal da Uems, na página do Mestrado.