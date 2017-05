Curso de aperfeiçoamento de defesa pessoal penitenciária

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) vai oferecer aos servidores públicos da carreira o Curso de Defesa Pessoal Penitenciária, com o intuito de ampliar a capacitação dos agentes penitenciários de Mato Grosso do Sul.

O treinamento será realizado nos meses de maio e junho, com carga horária total de 20 horas, por meio da Escola Penitenciária (Espen). O Edital de abertura de inscrições foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (23.5), com 30 vagas oferecidas. Os interessados têm até às 12h do dia 26 de maio para se inscrever.

O objetivo principal do curso de defesa pessoal é proporcionar condicionamento técnico, físico e mental aos profissionais responsáveis pela segurança em presídios, com técnicas precisas e eficientes de abordagem, evitando uma reação desordenada e malsucedida.

Conforme o diretor-presidente da Agepen, agente penitenciário Aud de Oliveira Chaves, o treinamento é um aperfeiçoamento das instruções que já são oferecidas aos agentes durante o curso de formação. “É importante sempre aperfeiçoarmos as técnicas de nossos profissionais, seja relembrando algumas delas, seja trazendo novidades”, destaca o dirigente.

Para o diretor-presidente, treinamentos como esse são extremamente importantes e fazem a diferença na hora de lidar com situações críticas, que podem ser vivenciadas no ambiente prisional. “É uma forma de qualificar nossos servidores e melhorar o atendimento oferecido dentro dos estabelecimentos prisionais do Estado”, conclui o diretor.

De acordo com o diretor da Espen, Vilson Guedes, o Curso de Defesa Pessoal Penitenciária seguirá um programa psicopedagógico com técnicas simples e de fácil aprendizado. Além disso, o treinamento obedecerá a um avanço cronológico, gradual e sincronizado, para facilitar a assimilação dos agentes.

Controle psicoemocional também será abordado durante o curso, com procedimentos operacionais bem definidos para lidar com situações extremas, além de trabalhar comportamentos e atitudes que previnam a violência dentro das unidades penais de Mato Grosso do Sul.