Aberto concurso para Prefeitura de Brasilândia

A Prefeitura de Brasilândia divulgou edital de abertura de Concurso Público para o exercício das vagas existentes do quadro permanente. As inscrições só poderão ser feitas pelo site da Fapec entre os dias 3 de janeiro e 8 de fevereiro. A taxa de inscrição para as vagas de ensino superior é R$ 100; médio completo R$ 80; fundamental completo, fundamental incompleto e alfabetizado R$ 60.

São 63 vagas de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 937,00 e R$ 6 mil. O concurso será realizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – FAPEC. As provas escritas objetivas serão aplicadas no dia 28 de fevereiro, em Brasilândia. Alguns candidatos ainda terão que fazer provas físicas, como no caso dos tratoristas.

Vagas

Cargos de Nível Alfabetizado/ Fundamental: Auxiliar de Serviços Gerais; Coveiro (2); Cozinheiro; Cozinheiro - Zona Rural; Lavador de Veículos (1); Monitor de Transporte Escolar - Cidade (4); Monitor de Transporte Escolar - Zona Rural(2); Motorista "D" Transporte Escolar; Motorista "D" Transporte Geral; Motorista "D" - Zona Rural; Operador de Máquinas - Pá Carregadeira (1); Operador de Máquinas - Moto Niveladora (1); Operador de Máquinas Retroescavadeira (1); Pedreiro (1); Trabalhador Braçal (4); Tratorista (2); Agente de Inspeção e Vigilância (1); Cuidador (3); Inspetor de Aluno (1) e Mecânico (1).

Cargos de Nível Médio e Técnico: Assistente de Administração; Auxiliar de Professor; Técnico de Informática (1); Técnico de Segurança do Trabalho (1); Topógrafo (1) e Técnico de Enfermagem (3).

Cargos de Nível Superior: Assistente Social; Contador (1); Controlador (1); Enfermeiro; Farmacêutico (1); Médico Clínico Geral 4 hs (1); Médico Clínico Geral 8 hs (3); Nutricionista (2); Odontólogo (3); Psicólogo; Professor N-IV nas áreas de Matemática - Cidade e Rural; Português - Cidade (2); História - Cidade (2); Geografia - Cidade (1); Ciências - Cidade (2); Artes - Cidade (2); Educação Física - Cidade; Inglês - Cidade; Professor N-IV - Cidade (4);Professor N-IV - Escola Zona Rural (2); Professor N-IV - Escola Debrasa (1); Fiscal De Tributos e Advogado (1).