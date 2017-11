Aberto concurso público da Marinha com salário de quase R$ 9 mil

As inscrições ficam abertas até o dia 15 de dezembro no site da Marinha.

A Marinha abriu nesta quinta-feira (16) as inscrições para o concurso público do Serviço Militar Voluntário (SVM), que oferece aos candidatos vagas de oficial temporário. Estão sendo oferecidas 13 vagas para várias áreas de conhecimento.

O salário é de R$ 8,9 mil e o contrato será renovado anualmente, podendo atingir o máximo de oito anos. Os selecionados, entretanto, não poderão seguir carreira na Marinha.

Podem participar do processo seletivo pessoas de ambos os sexos e com idade entre 18 e 45 anos – no ano em que for incorporado (a) à instituição. As vagas exigem que o candidato tenha ensino superior completo em bacharelado ou licenciatura. As únicas exceções são os cursos de Tecnologia em Construção Naval e Tecnologia em Sistema de Navegação, cujo diploma é de tecnólogo.

As inscrições estão abertas até o dia 15 de dezembro deste ano e devem ser feita no site da Marinha.

O processo seletivo tem início no dia 4 de março de 2018. Ele consiste de uma prova admissional com 50 questões objetivas de língua portuguesa e formação militar-naval e, para médicos, de uma prova de 25 questões de português e 25 de conhecimentos específicos. Também será realizada uma etapa de verificação documental, inspeção de saúde e prova de títulos também serão realizadas.