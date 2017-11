Aberto processo de licitação para asfaltar e recuperar ruas de Iguatemi

O Governo de Mato Grosso do Sul vai asfaltar e recuperar diversas ruas do município de Iguatemi. Nesta quinta-feira (16), a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou licitação para selecionar uma empresa para fazer o serviço. O aviso de licitação pode ser conferido no Diário Oficial do Estado (DOE-MS).

Conforme a publicação, a concorrência visa contratar “empresa especializada em execução de obras de infraestrutura, pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e restauração funcional do pavimento em diversas ruas de Iguatemi”.