Aberto processo seletivo para operador de telemarketing na Prefeitura

A Prefeitura publicou nesta terça-feira (13) o edital para abertura de processo seletivo simplificado para contratação, por tempo determinado, de pessoal de nível médio para atuar no cargo de Operador de Telemarketing.

São 40 vagas, sendo que deste total, duas são reservadas para Pessoa Portadora de Deficiência. O salário para 30 horas da jornada de trabalho será de R$ 1.200. A seleção objeto deste processo seletivo envolverá etapa única denominada Prova de Títulos.

O processo seletivo simplificado destina-se à seleção de pessoal, para contratação, pelo prazo de um ano, na função de Operador de Telemarketing, para desempenhar atividades de atendimento receptivo e ativo, por intermédio da voz e/ou mensagens eletrônicas, com a utilização simultânea de equipamentos de audição/escuta e fala telefônica e sistemas informatizados ou manuais de processamento de dados.

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via internet, no site da Prefeitura www.campogrande.ms.gov.br, no período das 10 horas de quarta-feira (14) às 16 horas do dia quinta-feira (15).

Para inscrever-se, via internet, o candidato deverá acessar o site e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos no edital publicado no Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande desta terça-feira, a partir da página 2.