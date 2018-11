A Cidade do Natal estreia no dia 8 de dezembro com diversas surpresas e atrações para toda a família. A personagem Luna, seu irmão Júpiter, e seu furão de estimação, Cláudio, serão os anfitriões da festa, que terá diariamente como atrações a Casa do Papai Noel, área Kids e praça de alimentação coberta. A Família Lima também será atração no dia 21 de dezembro.

Diversas apresentações culturais, como dança, teatro e música regional fazem parte da programação diária. As festividades vão acontecer até o dia 6 de janeiro.

Presidente do Conselho Gestor do Fundo de Apoio à Comunidade – FAC e primeira-dama, Tatiana Trad, conta que este ano a Cidade do Natal mantém o espírito de solidariedade, focado no olhar ao próximo, na fé e na família.

“É no fim do ano que as pessoas param e refletem sobre a vida, sobre o que podem fazer pelos outros, solidariedade, valorizar o próximo. Lembrando que no calendário cristão, o Natal é o nascimento do menino Jesus. Então, não há época mais especial para as pessoas se envolverem com essa parte espiritual, com a família, com a fé, com o amor”, diz.

A decoração será toda a inspirada em cima do tema Ramos da Fé, da luz, da luminosidade. Haverá o tradicional presépio, que este ano chega com novidades para o público.

O tradicional Auto de Natal acontecerá nos dias 24 e 25 de dezembro. Já na virada do ano, será comemorado o Réveillon, junto com a banda Lilás. Este ano, pela primeira vez, não terá fogos, em respeito a crianças, idosos e animais.

“No dia 22 de outubro publicamos um decreto proibindo o uso de fogos em eventos da Prefeitura. Fizemos isso considerando que a intensidade do som produzido pelos fogos, que ficam acima dos 150 decibéis, é prejudicial à audição. O problema se agrava ainda em crianças, idosos e, principalmente, animais”, explica o prefeito Marquinhos Trad.

As famílias poderão curtir o espaço, diariamente, aproveitando de uma ampla área Kids, que contará com monitores preparados para prestar o melhor atendimento aos visitantes. Haverá ainda vendas de artesanato e a Casa do Papai Noel, com a presença do bom velhinho todos os dias, das 17 as 22 horas, para promover a magia natalina.

A grande novidade será a implantação de um pergolado na Praça da Alimentação, que ficará fixo, dando mais conforto para as pessoas.