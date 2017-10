Sábado (21) será um dia movimentado no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS). A 1ª Expoequestre segue com sua programação que conta com a abertura oficial do evento, que está prevista para acontecer às 15h com a chegada da Cavalgada Expoequestre, que começará às 13h na Polícia Montada, no Parque dos Poderes.

Além da abertura oficial, provas e shopping estão previstos. Às 9h a 1ª Etapa do NTRMS de Ranch Sorting reunirá diversos competidores que disputarão cerca de R$ 7 mil reais em prêmios.

Após a chegada da cavalgada e a abertura oficial da 1ª Expoequestre, a prova Three Man Two Gates Sorting acontecerá às 16h na Pista de Laço do parque, que estará recebendo durante todo o dia criadores para fazer negócios no Shopping Equinos.

1ª Expoequestre

A 1ª Expoequestre acontece entre os dias 20 e 29 de outubro no Parque de Exposições Laucídio Coelho e é um encontro de criadores, esportistas e empresários do segmento, atraindo participantes de todo o Mato Grosso do Sul e Brasil. O evento visa difundir conhecimento através de oficinas, cursos e workshops específicos relacionados ao universo equestre; promover provas como tambor, laço comprido, ranch sorting e baliza; comercializar animais através de leilões e da modalidade shopping, além de gerar negócios para empresas ligadas ao setor.

Serviço dia 21/10:

8h às 21h - Shopping Equinos

Local: Galeria de Equinos

9h - Prova de Ranch Sorting

Local: Pista de Ranch Sorting

13h - Cavalgada Expoequestre

Local: Saída Polícia Montada – Parque Dos Poderes / Chegada Parque De Exposições Laucídio Coelho

15h - Abertura Oficial 1ª Expoequestre

Local: Pista de Laço

16h - Prova Three Man Two Gates Sorting

Local: Pista de Laço