Curso de Libras é oferecido em 51 escolas do estado

Abriu nesta segunda-feira (4), o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras), nas escolas-polo linguístico de Libras da Rede Estadual de Ensino. O objetivo do curso é oportunizar no ambiente escolar a acessibilidade na comunicação e interação entre estudantes surdos e estudantes ouvintes, favorecendo assim a convivência, eliminando barreiras na comunicação e promovendo, com qualidade, a inclusão do estudante surdo nas escolas de ensino comum.

O curso é uma ação da Secretaria de Estado de Educação (SED), por meio do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS/Copesp/Suped), e foi disponibilizado para estudantes ouvintes e familiares de estudantes surdos em escolas “Polo Linguístico de Libras”, onde estudantes surdos estão matriculados.

Houve interesse por parte de 51 escolas em oferecer o curso e estão inscritos 4.511 estudantes ouvintes em 46 municípios. As escolas que oferecerão o curso são:

1. Amambai – EE Coronel Felipe de Brum;

2. Anastácio – EE Roberto Scaff;

3. Aparecida do Taboado – EE Ernesto Rodrigues;

4. Aquidauana – EE Coronel Jose Alves Ribeiro;

5. Aral Moreira – EE Dr. Fernando Correa da Costa;

6. Bodoquena – EE Joaquim Mario Bonfim;

7. Bonito – EE Luiz da Costa Falcão;

8. Brasilândia – EE Adilson Alves da Silva;

9. Caarapó – EE Prof.ª Cleuza Aparecida Vargas Galhardo;

10. Campo Grande – EE Olinda Conceição Teixeira Bacha, EE Prof.ª Ada Teixeira dos Santos Pereira, EE João Carlos Flores, EE José Antônio Pereira, EE Emygdio Campos Widal;

11. Cassilândia – EE São José;

12. Chapadão do Sul – EE Augusto Krug Neto;

13. Corguinho – EE José Alves Quito;

14. Costa Rica – EE José Ferreira da Costa;

15. Coxim – EE Pedro Mendes Fontoura;

16. Deodápolis – EE Lagoa Bonita;

17. Dois Irmãos do Buriti – EE Indígena Cacique Ndeti Reginaldo;

18. Douradina – EE Barão do Rio Branco;

19. Dourados – EE Menodora Fialho de Figueiredo, EE Indígena Intercultural Guateka – Marçal de Souza, EE Prof.ª Floriano Viegas Machado;

20. Eldorado – EE Eldorado;

21. Fátima do Sul – EE Vicente Pallotti;

22. Glória de Dourados – EE Hilda Bergo Duarte;

23. Iguatemi – EE 8 de Maio;

24. Inocência – EE Prof. João Pereira Valim;

25. Ivinhema – EE Senador Filinto Muller;

26. Jardim – EE Coronel Juvêncio;

27. Maracaju – EE Manoel Ferreira Lima;

28. Miranda – EE Caetano Pinto;

29. Mundo Novo – EE Marechal Rondon;

30. Naviraí – EE Vinícius de Moraes;

31. Nioaque – EE Odete Ignez Villas Boas;

32. Nova Andradina – EE Irman Ribeiro de Almeida Silva;

33. Novo Horizonte do Sul – EE Dorcelina de Oliveira Folador;

34. Paranaíba – EE Manoel Garcia Leal;

35. Pedro Gomes – EE Prof.ª Cleuza Teodoro;

36. Ponta Porã – EE Ade Marques;

37. Ribas do Rio Pardo – EE Dr. João Ponce de Arruda;

38. Rio Brilhante – EE Fernando Correa da Costa;

39. Rio Verde de MT – EE Thomaz Barbosa Rangel;

40. Rochedo – EE José Alves Ribeiro;

41. São Gabriel do Oeste – EE Prof.ª Creuza Aparecida Della Coleta;

42. Sete Quedas – EE Guimarães Rosa;

43. Sonora – EE Comandante Mauricio Coutinho Dutra;

44. Taquarussu – EE Dr. Martinho Marques;

45. Terenos – EE Antônio Valadares;

46. Três Lagoas – EE Afonso Pena