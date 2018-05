Abre edital de credenciamento aos professores do Pronatec

Ficha de inscrisão está disponível no Diário Oficial do município

Abriu nesta quarta-feira (30), o edital para credenciamento de professores para atuarem nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), vinculados ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), no âmbito da Bolsa Formação.

O programa tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de Cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), para a população brasileira.

Sobre as Vagas

Empreendedorismo – Graduação de nível superior em Administração, Economia ou Pós-graduação em Empreendedorismo. Com certificado ou declaração como ministrante de aula, curso, treinamento ou palestra. Cinco vagas para cadastro reserva.

Informática – Graduação de nível superior em Ciências da Computação, Rede de computadores, Análise de sistemas, Engenharia da computação ou Pós-graduação na área de Informática.

– Certificado ou declaração como ministrante de aula, curso, treinamento ou palestra. Cinco vagas para cadastro reserva.

Segurança do Trabalho – Técnico em segurança do trabalho ou Graduação de nível superior em Engenharia com Pós-graduação em Segurança do Trabalho.

– Certificado ou declaração como ministrante de aula, curso, treinamento ou palestra. 05 (cinco) vagas para cadastro reserva.

Fundamentos da Empilhadeira, Transportes de Cargas Diversas e Seleção de equipamentos e Movimentação de Cargas. – Técnico em Empilhadeiras, Técnico em movimentação de empilhadeiras, Graduação nível superior em Engenharia mecânica com comprovação das disciplinas (Fundamentos da Empilhadeira, Transportes de Cargas Diversas e Seleção de equipamentos e Movimentação de Cargas.).

– Certificado ou declaração como ministrante de aula, curso, treinamento ou palestra. 05 (cinco) vagas para cadastro reserva

Noções de Boas Práticas na Indústria de Produtos de Origem Animal, Processamento de Produtos cárneos na elaboração de embutidos, Processamento de produtos defumados e Tipos de Aditivos para Embutidos defumados. Métodos de conservação e Defeitos após processamento. – Graduação de nível superior em Medicina Veterinária, Engenharia de Alimentos, Nutricionista, Zootecnia ou Tecnólogo em Alimentos e/ou Laticínios.

– Certificado ou declaração como ministrante de aula, curso, treinamento ou palestra 08 (oito) vagas para cadastro reserva

Introdução a Logística Noções e Operações e Processos Logísticos. Noções de Controle e Estoques de Materiais. Noções de controle de Transportes e Distribuição. Qualidade e Sistemas.

– Técnico em Logística, Graduação de nível superior em Engenharia, Administração e Logística.

– Certificado ou declaração como ministrante de aula, curso, treinamento ou palestra 08 (oito) vagas para cadastro reserva.

Inscrições

As inscrições serão realizadas no período de 4 e 5 de junho (segunda e terça-feira), no horário das 7h30 às 10h e das 13h30 às 16h, na sede da Fundação Social do Trabalho (Funsat), 1º andar (rua 14 de Julho, 992, Vila Glória). É necessário entregar preenchida ficha de inscrição específica, assinatura da declaração e apresentação do original e das cópias dos documentos exigidos.

Os interessados deverão preencher, pessoalmente, a Ficha de Inscrição, conforme modelo constante do Anexo I, para inscrição no processo de credenciamento no Edital.