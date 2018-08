Na quarta-feira (29) aconteceu no Tribunal do Júri da capital o julgamento de um dos acusados de matar o delegado Paulo Magalhães a tiros em 2013 na frente da escola de sua filha. Antônio Benites Cristaldo foi considerado inocente pelos jurados e foi absolvido das acusações de homicídio.

De acordo com a sentença proferida pelo juiz titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Aluízio Pereira, “o Conselho de Sentença, por maioria de votos declarados absolveu o acusado Antônio Benites Cristaldo do crime de homicídio”. No entanto o réu foi condenado pelo crime de coação durante o processo.

Mas como o crime de coação tem como pena mínima um ano e o promotor de Justiça acatou o que diz o art. 89 da lei 9099/95 sobre a suspensão do processo, o caso de Benites foi suspenso por dois anos, contanto que ele repare os danos causados, salvo impossibilidade de fazê-lo, ele também está proibido de ausentar-se da comarca onde reside por mais de oito dias, sem autorização do juiz e deve comparecer pessoalmente a Justiça mensalmente, para informar o endereço e justificar suas atividades.

