Acabar com sentimento de posse sobre a mulher é desafio apontado por subsecretária

"Esse sentimento de posse viola os direitos das mulheres", explica subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Azambuja, que aponta a mudança de comportamento da sociedade como principal desafio.

Para a subsecretária, mulher tem de deixar de ser vista como propriedade e passar a ser enxergada como um ente de diretos, com garantias previstas na Constituição Federal de 1988, na Lei Maria da Penha e em diversas outras legislações vigentes no Estado, no Brasil e no mundo.

“Esse sentimento de posse, de propriedade, viola os direitos das mulheres. O fato de uma mulher querer acabar um relacionamento por exemplo não significa que ela precisa ser espancada. Temos um grande desafio de mudança de comportamento da sociedade”, explicou Luciana.

Ao todo, a atuação da subsecretaria em ações, programas e projetos desenvolvidos em 2017 alcançou 375 mil pessoas em prol dos direitos das mulheres. “O governo tem políticas efetivas de combate à violência contra a mulher”, destacou a subsecretária.