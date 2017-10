Academia ao ar livre na Praça do Peixe será inaugurada nesta sexta-feira

A correria do dia a dia, muitas vezes, dificulta a prática de atividades física, tão importantes para a saúde e qualidade de vida do ser humano. Para tentar mudar essa situação e oferecer bem estar à população, o Instituto Sabin, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), inaugura neste mês, uma nova academia de ginástica ao ar livre na Praça do Peixe. A ação ocorrerá nesta sexta-feira (27), às 17 horas.

O projeto busca colaborar com a saúde da comunidade ao levar a prática de atividades físicas aos locais públicos, permitindo qualidade de vida de forma mais acessível à população. Para Fábio Deboni, gerente executivo do Instituto Sabin, essas iniciativas são de extrema importância no combate ao sedentarismo e ao desinteresse das pessoas em se exercitar.

“A academia ao ar livre era um anseio dos moradores desde a inauguração da Praça do Peixe, praticamente. A iniciativa do Instituto foi uma excelente surpresa que veio ao encontro da comunidade do Vilas Boas”, comenta a gerente de Patrimônio Cultural da Sectur, Lenilde Ramos.

“Com essa correria do dia a dia, ninguém acha espaço na agenda para se cuidar um pouco mais e sair do sedentarismo. Lazeres como a academia ao ar livre, abertos para todos e próximos das pessoas, facilitam muito a prática de exercícios físicos e a melhoria da qualidade de vida”, destaca.

A Praça

Inaugurada em 26 de setembro de 1995, a Praça do Peixe recebeu esse nome por causa de seu formato. A planta de construção foi inspirada em um peixe pelo arquiteto Elídio Pinheiro. O formato fica mais evidente quando se vê a área de cima.

A calçada da praça lembra as ondas do rio e foram coloridas em tons de azul. Quiosques, palco, quadras de areia e de futebol de salão fazem parte da área de lazer.

Após a inauguração da Praça, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo realizou um mapeamento das praças brasileiras e a do Peixe foi considerada referência em virtude de seu formado.

Em toda área não há desnível o que elimina problemas de acessibilidade. A Praça do Peixe foi o primeiro centro social do Vilas Boas e, com isto, começou o desenvolvimento do corredor gastronômico da Avenida Bom Pastor.

Serviço

Inauguração de academia de ginástica

Data: 27 de outubro (sexta-feira)

Horário: 17h

Local: Praça do Peixe, Av. Cel. Porto Carrero, 355-567 – Vila Vilas Boas