Academia é autuada por chamar pessoas de gordas e feias

Após uma denúncia de um consumidor, o Procon/MS autuou a academia Eficiente Personal Trainer, por um anúncio discriminatório. O anúncio que incomodou o denunciante tem os seguintes dizeres: “Cansado de ser feio e gordo? Seja só feio!”

O anúncio está em uma placa na esquina da rua Rachid Neder com Arthur Jorge, no bairro Monte Castelo.

De acordo com a assessoria do Procon, o processo é administrativo e o estabelecimento pode ser multado em R$ 3.500,00, caso o anúncio não seja retirado.

Segundo o superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, o anúncio é considerado publicidade discriminatória e afronta as normas consumeristas. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), é proibida a publicidade discriminatória de qualquer natureza.

“Ser gordinho não é bonito e não é saudável”

Em junho deste ano um caso parecido ganhou destaque na mídia local. A professora de artes Daniele Santana Gomes, foi duramente criticada na internet por também chamar as pessoas de gordas e feias publicando em seu perfil no Facebook: “Ser gordinho não é bonito e não é saudável”.

Daniele trabalha com produtos de estética e diz que sempre faz duras críticas por não achar bom que as pessoas achem normal ser gordas. “Não estou aqui para agradar a ninguém”, relatou em entrevista ao portal JD1 Notícias.

A publicação foi apagada do perfil dela e semanas após o ocorrido, Danielle fez um vídeo se desculpando pelo acontecido.