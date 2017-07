Academia Sul-Mato-Grossense de Letras terá sede própria

Com apoio financeiro do Governo do Estado, a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras vai inaugurar no próximo mês a sede própria da instituição. Cerca de R$ 2 milhões foram utilizados na construção do novo prédio, que fica na Avenida 14 de Julho, no bairro São Francisco, em Campo Grande. Para acertar detalhes da inauguração, membros da diretoria da Academia se reuniram nesta quarta-feira (12.7) com o governador Reinaldo Azambuja e com o secretário de Cultura e Cidadania do Estado, Athayde Nery, na governadoria.

“Esse prédio é algo notável e inédito. É a única sede de academia de letras no Brasil que foi construída por um governo de estado. Ali o terreno é próprio da Academia Sul-Mato-Grossense e o Governo de Mato Grosso do Sul disponibilizou recursos para construir o prédio. A obra teve início na gestão passada e agora vamos entregar com o governador Reinaldo Azambuja”, explicou o presidente da instituição, Reginaldo Alves de Araújo.

Conforme o secretário Athayde Nery, a inauguração da sede da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras foi inserida nas ações de 40 anos de Mato Grosso do Sul. “Agora, vamos fazer mais uma parceria para colocar a estrutura da instituição à disposição das escolas de todo o Estado, promovendo a literatura”, disse o titular da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania.

O novo prédio da Academia conta com auditório para 240 pessoas, biblioteca com capacidade para armazenamento de quatro mil exemplares de livros e salas para equipes técnicas e administrativas para os 40 acadêmicos titulares da instituição. Também participaram do encontro na governadoria os acadêmicos titulares Marisa Serrano, Henrique Medeiros, Rubênio Marcelo, Raquel Naveira, Ileides Muller e Abílio de Barros.