Acadêmicos entregam agasalhos para pessoas de rua neste fim de semana

Estudantes da Uniderp estarão na antiga rodoviária para realizar a entrega de roupas às pessoas em situação de rua, neste sábado (10).

O coordenador da graduação, Alexandre Carneiro, explica que foram arrecadadas cerca de 500 peças, entre calças, camisetas, blusas etc. “Essa contribuição é bem-vinda para aquecer as pessoas que, muitas vezes, são invisíveis para a sociedade. Com a iniciativa, amenizamos um pouco o sofrimento delas nos dias frios. Somos unidos no esporte e também no exercício de cidadania,” revela.



Em 2016, mais de 100 acadêmicos deram um exemplo de solidariedade e beneficiaram cerca de 30 famílias transferidas da comunidade Cidade de Deus para o bairro Vespasiano Martins, região sul de Campo Grande. Além disso, o grupo distribuiu 200 cobertores a indivíduos no Centro.