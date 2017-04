Manifestantes de universidades paraguaias em Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil, seguiram os atos de protestos em Assunção e também se manifestaram na fronteira. Aproximadamente mil estudantes saíram as ruas na noite deste sábado (31), contra o governo do atual presidente Horário Cartes que busca a sua reeleição.

O protesto foi mais violento na Capital do país, onde resultou em morte de um militante. O congresso paraguaio foi incendiado.

De acordo com o site Dourados News, os acadêmicos seguiram até o Palácio de Amambay, pedindo a saída do Presidente.

Em Assunção

O senado do Paraguai, dominado por partidários do presidente Horário Cartes, aprovou na tarde de ontem a reeleição presidencial, o que deflagrou incidentes entre opositores e a Polícia.

Manifestantes seguiram até o Congresso, que fica no centro histórico de Assunção e incendiou o prédio. A Polícia disparou balas de borracha, e diversos protestantes ficaram feridos.

Nas primeiras horas de protestos, 12 pessoas ficaram feridas. Um jovem partidário foi morto a tiros pela Polícia Nacional.