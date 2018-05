Ação conjunta da PMA e PM prende traficante em Jardim

O traficante que havia fugido depois de abandonar veículo com 316 kg de maconha

Na tarde de quinta-feira (24), durante fiscalização na rodovia MS 382, que liga Guia Lopes da Laguna a Bonito, policiais militares de Jardim tentaram abordar um veículo Chevrolet Astra, que não obedeceu a ordem de parada. Depois da perseguição, o elemento abandonou o veículo e fugiu por uma mata nas proximidades do rio Miranda.

Os policiais encontraram no porta-malas e na parte interna do veículo 316 kg de maconha. A equipe da PM solicitou apoio à Polícia Militar Amabiental (PMA), que se deslocou com um veículo descaracterizado, tendo em vista a maior possibilidade de prender o traficante, quando saísse para alguma estrada ou fazenda, pois ele já havia saído uma vez e fugido novamente para a mata ao avistar a viatura caracterizada da Polícia Militar.

Depois de várias diligências e três horas mais tarde, a PMA localizou o traficante de 29 anos, dentro de uma mata, que confessou que estaria no veículo com a droga. Ele, residente em Campo Grande, recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o veículo e a maconha, à Delegacia de Polícia Civil de Jardim, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.