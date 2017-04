Ação conjunta do DOF apreende drogas na fronteira

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e da Polícia Militar do Paraná apoiados pelo 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo, em uma ação conjunta e articulada resultou na apreensão de 2.777, 480 kg de maconha no estado de São Paulo.

A operação foi realizada na noite de quinta-feira (13) por volta das 18h, quando os agentes abordaram um caminhão conduzido por Adenilson Gomes de Assis, que transportava uma grande carga de maconha que estavam distribuídos em 2.856 tabletes no interior de São Paulo.