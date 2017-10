Ação de conscientização mobiliza Câmara Municipal para Outubro Rosa

Neste ano várias ações marcam o Outubro Rosa com iniciativas da Câmara Municipal de Campo Grande. A primeira grande mobilização da sociedade para conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção contra o câncer acontece neste sábado (7), a partir das 9h.

As vereadoras Dharleng Campos e Enfermera Cida Amaral, representantes das mulheres no Legislativo municipal, lideram as ações que prevêem a mobilização de instituições de classe para aderirem à campanha, distribuição de materiais informativos e o compartilhamento de conhecimento, convidando especialistas no assunto para usarem da palavra na tribuna da Casa de Leis.

Para a vereadora Dharleng Campos, presidente da Comissão de Acessibilidade e também Procuradora da Mulher da Câmara Municipal de Campo Grande, o Legislativo municipal está empenhado na mobilização da sociedade. “Apesar da Câmara ter apenas duas mulheres como vereadoras, nós estamos atuando nas principais pautas que atendam as mulheres e uma campanha tão importante como essa não poderia passar em branco. A Câmara está intensificando a divulgação da campanha e os vereadores também estão fazendo a sua parte, mobilizando suas equipes para atuar nos bairros”, disse a parlamentar.

Já a vereadora Enfermeira Cida Amaral faz um alerta e um convite: “Estamos no mês de prevenção Outubro Rosa onde temos que ter a consciência de fazer o exame de prevenção seja de mama ou de colo uterino. Apoie esta causa. incentive a mulher que esta ao seu lado a fazer exames periódios. Cuide-se! A prevenção ainda é a melhor solução”.

Próximas agendas:

Sábado, dia 7 de outubro - 9h - Ação de conscientização sobre a prevenção no Centro de Campo Grande (Calçadão da Barão - entre ruas 13 de Maio e 14 de Julho), com a presença de lideranças classistas, parlamentares e instituições de classe. Haverá distribuição de folder informativo à população e aos funcionários do comércio.

Todos os sábados de outubro - 8h às 11h30 - Haverá distribuição de materiais informativos para a população nas principais avenidas dos bairros de Campo Grande. Com ação par conscientizar a população sobre o câncer de mama.

Segunda-feira, dia 25 de outubro - Haverá uma sessão da Câmara Participativa sobre o assunto.