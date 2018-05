Ação Jovem atende a população do Dom Antônio

Neste domingo (20), das 8h às 12h, moradores do Bairro Dom Antonio Barbosa, região norte de Campo Grande, receberão atividades de lazer, apresentações culturais, corte de cabelo gratuito, acesso aos serviços públicos, retirar dúvidas e realizar consultas e exames, por meio do programa Ação Jovem, realizado pela Prefeitura de Campo Grande. O evento acontecerá na Praça do Dom Antônio Barbosa, na Rua Lúcia dos Santos, 384, Parque do Lageado.

O programa busca oferecer atividades que melhorem a vida dos moradores da região e dos participantes. Além dos serviços básicos para a população, são planejadas melhorias, como tapa-buraco, limpeza dos espaços públicos, revitalização e paisagismo das praças e sinalização de trânsito.

O objetivo da Ação Jovem é mostrar que existem formas e meios de se transformar uma realidade por meio de ações que dão novas perspectivas a comunidade campo-grandense. “Levamos esses serviços para as comunidades para que eles possam ter acesso as atividades da Prefeitura de Campo Grande. Em muitos locais, encontramos pessoas que estão precisando de uma orientação, de um atendimento, de um carinho e sabemos que esses serviços são de grande valia para todos eles”, disse o subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira.

Ao todo, serão 23 empresas e entidades governamentais que atuarão com serviços essenciais. A Subjuv fará o cadastramento dos jovens para os cursos ofertados pelo órgão público, como o Curso de Capacitação Profissional e Telecentro da Juventude e inscrições para o cursinho Levanta Juventude e curso de especialização em atendimento e vendas.