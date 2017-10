Ação jovem leva atendimento para a comunidade do jardim carioca

O evento acontece no próximo domingo (8) na Praça do Jardim Carioca das 8h às 12h

A Subsecretaria de Políticas para Juventude da Prefeitura de Campo Grande realiza no próximo domingo (8) o evento Ação Jovem na Praça do Jardim Carioca. Das 8h às 12h, os órgãos de serviços públicos participantes vão oferecer atendimento para a população como orientações de saúde, cadastro em programas sociais, recepção para reclamações, aconselhamento e encaminhamento, entrega de mudas, shows musicais, parque inflável para crianças e muitas outras atrações.

Além dos órgãos municipais, a Ação Jovem também conta com a participação dos estudantes das universidades Uniderp, Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Anhanguera que levarão orientações médicas e nutricionais. A parceria com as instituições de ensino visa promover a prática do aprendizado, melhorando o ensino e promovendo a humanização dos profissionais. Além disso, as associações atléticas dos estudantes promovem partidas de futebol com os jovens da comunidade.

“A Ação Jovem é um dos maiores programas sociais que a Subsecretaria possui. Temos um compromisso com a comunidade e conseguimos reunir diversas secretarias para levar o atendimento para as regiões mais afastadas. Esta é a terceira ação deste ano e temos uma boa receptividade da população”, disse o subsecretário da Juventude, Maicon Nogueira.

Entre as autarquias municipais, a EMHA destacou que realizará uma ação de cadastro de cidadãos, atualização de dados e as pessoas também poderão tirar as dúvidas quanto às diversas questões que envolvem a habitação de interesse social. “Isso reforça nosso compromisso em atender bem a população ao de encontro com as suas necessidades, ali mesmo, no bairro e fora do horário de expediente de trabalho, pois sabemos que muitos deixam de comparecer à sede da Agência por falta de tempo”, explicou o diretor-presidente da EMHA, Enéas José de Carvalho Netto.

A participação dos estudantes das universidades aproxima o cidadão dos futuros profissionais e melhora a qualidade do atendimento. De acordo com a universitária Ana Paula Castro Schutz, do 7° semestre do curso de Nutrição da UFMS, haverá orientação nutricional, aferição do cálculo de Índice de Massa Corpórea (IMC) e, em casos mais graves, encaminhamento para a clínica-escola da UFMS.

“Todas essas ações são muito produtivas, principalmente quando se trata da área da saúde. A gente aprende muito, cada vez que atendemos descobrimos algo novo e com isso conseguimos notar como anda o hábito da população”, destacou Ana Paula.