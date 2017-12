Ação jovem leva mais de 20 serviços para a população do Portal Caiobá

O evento será no próximo domingo (3), na Rua Francisco Antônio de Souza, ao lado do supermercado Nunes.

A Prefeitura de Campo Grande realiza no próximo domingo (3), no Bairro Portal Caiobá, a 5ª edição da Ação Jovem, proporcionando que a população da região tenha acesso a serviços públicos, de saúde, esporte, lazer e cidadania.

O evento contará com a participação das atléticas das universidades, órgãos públicos e empresários, que levarão atendimento jurídico, orientações, cadastros e entrega de mudas aos participantes. O local do evento será na Rua Francisco Antônio de Souza, ao lado do supermercado Nunes.

A Ação Jovem reúne em um único lugar órgãos de atendimento ao cidadão com o intuito de oferecer serviços que possam facilitar a vida do campo-grandense. Como muitos serviços ficam em lugares diferentes, a população encontra dificuldades em resolver, por exemplo, uma documentação que esteja faltando ou renovar as informações junto às secretarias.

“Quem mora longe, às vezes, precisa tirar um dia todo para resolver os problemas. Com a atividade do Ação Jovem, levamos toda a estrutura para perto dessa população, facilitando a vida de cada um”, destacou o subsecretário de Políticas para a Juventude do município, Maicon Nogueira.

O evento reúne mais de 20 serviços que serão oferecidos para a população e a participação dos órgãos públicos e empresários acontece de maneira voluntária. Além disso, haverá também pintura facial e doces para as crianças. A Ação também visa conscientizar o morador da região sobre os cuidados ambientais e a utilização dos espaços públicos.

“Essa parceria entre entidades é importante para realizarmos um grande evento, levando atendimento humanizado para toda a população”, disse o coordenador de ações da Subsecretaria, Wilson Lands.

Nas quatro primeiras edições, que aconteceram nos bairros Coophasul, Aero Rancho, Ana Maria do Couto e Carioca, mais de 5 mil pessoas receberam atendimentos e orientações.