Ação levará atendimento à populção em situação de rua

Iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e da subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos vai levar serviços, orientações e atendimentos de saúde a população em situação de rua. A primeira ação será realizada nesta terça-feira (27), a partir das 13h30, nas intermediações do Centro Comercial Condomínio Terminal do Oeste, antiga rodoviária de Campo Grande.

A estratégia intersetorial visa levar atenção integral à saúde para esse grupo populacional, além de usuários de álcool e droga e profissionais do sexo que circulam por aquela região, contribuindo assim para uma maior efetividade no atendimento, tendo em vista que a maioria se encontra em condições de vulnerabilidade e com os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados.

Durante a ação, os servidores do programa “Consultório na Rua” estarão fazendo o trabalho de abordagem social sugerindo o encaminhamento para o Centro de Referência Especializado Para População em Situação de Rua (Centro POP), ou atendimento na rede de saúde ou assistencial do município.

O serviço de IST/AIDS e Hepatites Virais da Sesau estará disponibilizando testagem rápida de HIV, Sífilis,Hepatite B e C e insumos como preservativos masculino e feminino, além de material educativo.

Os moradores de rua e pessoas atendidas durante a ação terão acesso gratuito a alguns serviços disponibilizados por parceiros, entre eles corte de cabelo e barba.